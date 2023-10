Grave incidente stradale oggi pomeriggio nel territorio di Montegiordano, nel Cosentino sulla strada statale 106. Una Peugeot 206 con alla guida un ragazzo di 22 anni, originario della provincia di Taranto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’automobile andando a schiantarsi contro il guardrail della carreggiata, precisamente al chilometro 406. Il giovane è stato soccorso dai Vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, in Basilicata, intervenuti sul luogo dell’incidente insieme al personale del 118. Il 22enne è stato immediatamente trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza in “codice rosso” dove attualmente di trova ricoverato in prognosi riservata. Il tratto di strada interessato dall’incidente, direzione Reggio Calabria, è rimasto chiuso a lungo per facilitare le operazioni di rimozione dell’automobile.