Esprimiamo la nostra solidarietà al cittadino Rocco Sciarrone, brutalmente e vigliaccamente aggredito alla presenza di decine di testimoni, sembrerebbe dal padre di un assessore.

Tale gravissimo episodio, se fosse confermato dalle indagini, non solo desterebbe enorme sgomento e preoccupazione ma imporrebbe una presa di distanza da parte del Sindaco e della giunta, perché solo attraverso gesti di responsabilità si può ricucire lo strappo creato da simili atti. La violenza non può mai essere giustificata, né tollerata, soprattutto quando alimenta un clima di odio e divisione che danneggia tutti.

Rivolgiamo un appello a tutte le parti coinvolte, alle istituzioni e ai cittadini: fermiamoci a riflettere sull’importanza del dialogo, della comprensione reciproca e del rispetto per le persone, indipendentemente dalle loro opinioni o ruoli.

La politica e il confronto pubblico devono tornare a essere strumenti di crescita e non arene di scontro.

Concludiamo ribadendo la nostra vicinanza alla vittima di questo atto ingiustificabile e il nostro impegno a promuovere un clima di pace e rispetto nella nostra comunità.