Nella tarda mattinata di oggi squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta nel comune di Cropani per il ribaltamento di un mezzo agricolo mentre percorreva un tratto di terreno scosceso. L’incidente avvenuto all’interno di una proprietà privata. A bordo del trattore il solo conducente rimasto incastrato sotto il mezzo ribaltato. La persona, ferita ma cosciente veniva estratta dal personale vigilfuoco ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento con elisoccorso presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e del trattore. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.