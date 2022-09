A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 377,700 è temporaneamente chiuso – in direzione Reggio Calabria – un tratto della strada statale 106 “Jonica”, a Villapiana in provincia di Cosenza.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura.

Nell’impatto, una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita.

Sul posto è presente il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.