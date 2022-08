Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte sulla statale 106 Jonica a Corigliano Rossano, in cui sono state coinvolte in un forte impatto due autovetture.

Tre i feriti di cui un bambino di tre anni che riversa in gravi condizioni, a causa di un’emorragia cerebrale. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva all’Annunziata di Cosenza. Non gravi invece le condizioni dei due adulti.

Sulle dinamiche del sinistro stanno indagano i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco vigili del fuoco per l’estrazione dei feriti dalle lamiere.