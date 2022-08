Cinque i feriti di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio su via Lucrezia della Valle a Catanzaro.

Coinvolte due vetture una Ford Fiesta ed una Ford Focus. L’impatto, violento è stato frontale. Due dei feriti sono rimasti incastrati tra le lamiere dei mezzi

Sul posto una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco, ambulanza suem118 e Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i feriti dalle vetture. Gli stessi affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo in ospedale. A coordinare le operazioni di soccorso il caposquadra dei Vigili del Fuoco Francesco Rosi.