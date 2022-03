DI CLEMENTE CORVO

Grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Gioia Tauro intorno alle 18, 30 In via Bellini tra una Fiat Panda che transitava sulla stessa via, ed un carro attrezzo proveniente dalla parallela SP1. Lo scontro è stato violentissimo dove a riportare la peggio è stato il giovane Gioiese Domenico Valensisi, che si trovava seduto sul sedile anteriore della Panda guidata dal padre Francesco . Lo stesso per il forte urto avuto alla testa è rimasto disteso ed immobile sul manto stradale per oltre un’ora, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza e prontamente soccorso ed assistito dai suoi parenti che abitano nelle vicinanze e dalla gente che si trovava in quel momento nei paraggi. Vista la mancanza di un medico le prime cure sono state prestate dal personale della Farmacia ” I Portici”, adiacente al luogo dell’incidente e nello specifico dalla Dottoressa Ciancio Gelmina, coaudivata da una collaboratrice Signora Dorota Makowska che chiamate con urgenza si sono recate immediatamente sul posto. La stessa Dottoressa ci ha riferito di aver trovato il giovane esanime e privo di sensi, in quanto aveva subito un forte trauma alla testa. Il ragazzo presentava un un rallentamento cardiaco e per tale motivo ci ha detto : ” Ho praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo, lo stesso aveva necessità di essere continuamente stimolato per evitare che si addormentasse a stento ricordava il suo nome, sono stati momenti veramente trepidanti prima che arrivassero i medici della città e l’autoambulanza. Non è possibile in una città come Gioia Tauro a 200 metri di distanza dall’ospedale non poterne usufruire. Non è possibile conclude la Dottoressa, vedere scene come quelle di ieri sera dove una persona può perdere la vita non potendo usufruire del vicino ospedale “. È doveroso segnalare che non è la prima volta che il personale della Farmacia ” I Portici” a Gioia Tauro interviene come primo soccorso in aiuto di persone che subiscono degli incidenti. Le stesse hanno praticato dei corsi specifici per interventi di prima necessità , per praticare manovre di primo soccorso. Sono in possesso tra l’ altro, delle relative certificazioni che attualmente necessitano per poter praticare i vaccini che vengono effettuati da loro, presso la stessa farmacia ” I Portici” . Bisogna veramente dire grazie a queste PROFESSIONISTE, che evidenziano grandi positività in una città dove si riscontrano lacune PARADOSSALI, ” COMPLIMENTI A TUTTE LORO”

Sul posto sono intervenuti nell’immediatezza gli agenti della Polizia Municipale di Gioia Tauro agli ordini del Comandante Dottor Domenico Martino, subito dopo sono giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato, agli ordini del Vicequestore Luciano Rindone e gli agenti del Comando dei Carabinieri di Gioia Tauro, agli ordini del Capitano Andrea Barbieri.

Informato nell’immediatezza anche il Sindaco della città Aldo Alessio del grave incidente e dell’assenza di personale medico sanitario, si é recato immediatamente sul posto, insieme all’assessore Andrea Macino, i quali anch’essi hanno chiamato facendo intervenire dei Medici Locali, tra i quali lo stesso medico curante di Domenico, il Dottor Leopoldo Muratori ed il Dottor Giuseppe Giunta. Il giovane rimasto

disteso per terra per oltre un’ora sotto un freddo gelido è stato soccorso dal personale medico giunto con un’ambulanza ” addirittura da Maropati”, trasportato con urgenza all’ospedale di Polistena. Il giovane Gioiese, dopo essere arrivato all’ospedale di Polistena, dopo altre due ore di attesa per l’ arrivo di un ulteriore autoambulanza è stato trasportato a Locri, per la relativa TAC, in quanto nell’ ospedale di Polistena non era possibile praticarla, in quanto le apparecchiature erano fuori uso. Abbiamo appreso questa mattina che le sue condizioni sono abbastanza soddisfacenti. La dinamica dell’incidente, è in fase di accertamento . Per quanto riguarda Il luogo dell’incidente, ci siamo stancati nell’essere ripetitivi nel descrivere che nella zona manca completamente la segnaletica verticale e orizzontale. Questa via diventata ormai un’arteria alternativa alla trafficata SP1, abitata da tanta gente, da tanti bambini, dove ci sono presenti frequentatissime attività commerciali, è transitata da veicoli ad alte velocità, dove mancano tutte quelle regole per una sicurezza stradale . Aspetto di tutt’altro genere e di importanza notevole riguarda la mancanza totale dell’ assistenza medico-sanitario. In città manca un pronto soccorso, manca un ospedale, manca un servizio di autoambulanza, sistemi di vita intollerabili per la seconda città della provincia di Reggio Calabria.

A tal proposito una nota Professionista Gioiese la Dottoressa Teresa Monteleone nonché corrispondente locale, residente nella zona dell’incidente presente ieri sera sul luogo, rivolgendosi al Sindaco e all ‘assessore si è così espressa: ” vorrei fare presente come questa zona sia diventata negli ultimi anni un’arteria principale di transito, per la maggior parte dei residenti gioiesi, ma questa stessa zona non è attrezzata a sostenere tutto questo traffico dei nostri concittadini poiché è rimasta nell ‘arretratezza di 15 anni fa, quando lo stesso era ancora un quartiere emergente. Pertanto chiediamo che la segnaletica stradale venga al più presto posta in essere a norma di legge, sia quella verticale, che quella orizzontale, attualmente completamente assente. Agire anche su quello che è il controllo della velocità, che al momento è assolutamente fuori controllo, arrecando pericolo sia ai passanti, sia ai residenti della zona, in quanto è un quartiere residenziale dove sono presenti anche molti bambini , per tanto è un pericolo per la sicurezza e l’incolumità di tutti i cittadini Gioiesi.

Mi sembra assurdo come possa essere accaduto una cosa del genere, come un ragazzo possa essere rimasto steso per oltre un’ora al suolo, sul luogo dell’incidente, a soli 200 metri di distanza da un pronto soccorso. È stato soccorso da noi, lo abbiamo protetto dal grande freddo, coprendolo con le nostre coperte, il mio vicino di casa è stato quello che gli ha tenuto per oltre un’ora il ghiaccio sulla testa, sembra davvero surreale come nel 2022 nel paese principale della Piana ci possono essere degli episodi così gravi ed inconcepibili, sono assolutamente delusa e alquanto schifata “. Speriamo che nell’immediatezza in questa città si possono mettere in atto tutti quei sistemi elementari ed indispensabili per una vita sicura, tranquilla e dignitosa!