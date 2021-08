Sulla strada 283 “Delle Terme Luigiane” il traffico è temporaneamente bloccato a causa di un incidente avvenuto al km5,700 all’altezza del territorio comunale di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza.

Il sinistro ha coinvolto due autovetture ed ha causato il ferimento di tre persone. La circolazione è provvisoriamente deviata sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre del 118, l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.