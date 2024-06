Grave incidente automobilistico nel pomeriggio di oggi a Tropea.

Nella centralissima via Libertà. all’incrocio con la via Piave.In prossimità del varco ZTL che precede la piazza cannone.

Coinvolti, rispettivamente, un minore F.S. di 13 anni, che si trovava alla guida di una bicicletta ed un automobilista del luogo G. C di anni 50 . Ad aver riportato danni fisici il minore, per il quale si è reso necessario l’immediato trasporto in elisoccorso presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro. Indaga sulla dinamica del sinistro la Polizia locale guidata dal Comandante, dott. Domenico Papalia, che al momento si trova sul posto con due pattuglie del nucleo operativo, coordinati e diretti dal Tenente, dott.ssa Lucy Molinaro . Ancora in stato di schok il conducente del veicolo, che risulta essersi fermato e prestato i primi soccorsi al ragazzo . I veicoli coinvolti , secondo quanto trapelato , sono stati sottoposti a sequestro da parte della stessa polizia locale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nelle more che vengano accertate le condizioni cliniche del giovane infortunato .