Al. circolo del tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria dove ieri sera si è tenuto una iniziativa del. Circolo Culturale Rhegium Julii con la presentazione del primo romanzo del giornalista Paolo Toscano per anni redattore della gazzetta del Sud dal titolo “Un ponte sull’abisso” (edizioni Albatros). Tanti gli ospiti autorevoli: il del presidente del Circolo Polimeni Ezio Privitera, il presidente del Rhegium Julii Pino Bova, la scrittrice saggista Benedetta Borrata e soprattutto il nuovo Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri. Per l’occasione il circolo è stato letteralmente blindato.

Molto duro l’intervento de Procuratore Nicola Gratteri che ha rimarcato con forza le condizioni di degrado della città, con particolare riferimento alle buche e alla sporcizia: “non venivo in città da alcuni anni – ha detto il Procuratore – e ho trovato buche più grandi di prima, ho rischiato di rimanerci dentro con la macchina. Chi non si ribella e protesta contro questo degrado non ne è solo vittima ma anche complice“. Raccontando la sua storia di magistrato che ha agito contro la Ndrangheta in Calabria, Gratteri ha detto che “in 7 anni di lavoro a Catanzaro sono riuscito a fare molto più di quanto prima non avessi potuto fare a Reggio“.