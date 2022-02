Un dipendente di Ecologia Oggi con sede a Cosenza, si è cosparso il corpo di benzina minacciando di darsi fuoco. Il pronto intervento della polizia di stato e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Il motivo del gesto secondo l’uomo è per aver richiesto l’assegnazione ad un incarico compatibile con la sua riferita condizione di disabilità, e di non aver trovato accoglimento dell’istanza da parte dell’azienda.

L’uomo è stato sospeso da quindici giorni dal servizio per 12 mesi, senza stipendio, in attesa di collocazione.