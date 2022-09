Di Fameli Foti Rosa

Martedì 13 settembre 2022 alle ore 21.30 Reggio Calabria a conclusione dei festeggiamenti mariani vede l’arrivo del concerto di Malika Ayene. La cantante italiana, ma di origini straniere, di cui il nome Malika in arabo significa ‘Regina’. Una voce carica di colore, background deciso e timbro particolare. Nel pomeriggio le vie di Reggio Calabria si sono riempite di persone, accorse per la processione e l’incoronazione della Madonna. Il quadro è stato fatto uscire dal duomo e portato in preghiera per le vie della città; Infine l’incoronazione dalle mani dall’arcivescovo, monsignor Morrone. Egli ha affisso alla Madonna e il bambino le corone benedette da Papa Francesco a Roma, dopo ben trecento anni dalla prima incoronazione. La Madonna resterà in Cattedrale fino al 27 novembre 2022. Ma torniamo alla brava Malika Ayane: cantautrice e violoncellista del Conservatorio milanese, nonché corista nel coro delle voci bianche del teatro la Scala di Milano. Si è fatta strada nella Sugar Music e da lì nasce il suo primo album. Partecipa ben cinque volte a Sanremo; nel 2010 riceve il Premio della critica Mia Martini e il premio Sala Stampa radio e TV. Super favorita scatena la rivolta dei musicisti che strappano gli spartiti in aria alla notizia del suo quinto posto. Malika Ayane resta fedele al suo stile innovativo, porta a Reggio i suoi successi: tre cose, e se poi, peccato originale , tempesta, senza fare sul serio, una ragazza ( ultimo videoclip) etc etc.. Malika rende piazza Indipendenza colma di calore e applausi. La cantante nata in Italia, da padre marocchino e madre italiana, sprigiona sul palco una voce calda e una carica di note speziate. Il tutto mescolato a simpatiche movenze, nonostante l’artista non sia una ballerina, colpisce senza mai essere banale. Mescolando blues, jazz e gospel, la ‘regina’ regala qualcosa di unico e particolare. I festeggiamenti si concludono con il tradizionale spettacolo pirotecnico difronte allo specchio di mare del lido comunale. Dopo due anni di pausa forzata causa restrizioni covid, Reggio Calabria è ripartita con grinta e coraggio. Quindi non resta che iniziare a pensare ai prossimi festeggiamenti , nel nome di Maria della Consolazione 2023.