Un successo riconfermato per la terza edizione della “Magna Graecia Summer School”, la scuola di formazione politica estiva, organizzata dal Coordinamento provinciale Forza Italia di Reggio Calabria e curata dal Coordinamento giovanile, guidato dal coordinatore regionale Federico Milia.

Lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto, nella splendida cornice de Le Saline Resort, i giovani militanti del partito hanno partecipato attivamente a una serie di incontri e tavoli politico-istituzionali con ospiti provenienti dal mondo della politica locale, regionale e nazionale.

Al centro dei dibattiti-confronto della prima giornata della summer school, la Calabria del futuro: dal Ponte sullo Stretto alle prossime sfide degli enti locali e il ruolo della politica regionale.

Di stretta attualità il panel dedicato al Ponte sullo Stretto come tema centrale tra le sfide del futuro della nostra terra, attraverso la realizzazione di un’opera fondamentale per lo sviluppo di tutta l’area dello Stretto, che riuscirà a cambiare il volto del Sud.

Spazio alla riflessione sulla complessità della sua realizzazione, ma anche all’importanza che quest’opera rivestirà per tutto il Sud: un volano per la crescita del Mezzogiorno, che dovrà investire su più fronti, a cominciare dall’ ammodernamento delle infrastrutture.

“Questa terza edizione è stata una riconferma per tutti coloro che credono nella forza del movimento politico giovanile come primo step fondamentale per lo sviluppo di una coscienza politica e soprattutto umana” dichiara l’organizzatore della “Magna Graecia summer school”, Federico Milia.

“Grazie a tutti gli ospiti che hanno partecipato ai dibattiti -prosegue Milia- affrontando assieme ai ragazzi i temi più attuali. Un ringraziamento doveroso ai coordinatori nazionali Forza Italia giovani On. Stefano Benigni e a Simone Leoni, responsabile nazionale Forza italia giovani, entrambi coinvolti dall’entusiasmo e dai valori dimostrati dai ragazzi di Forza Italia giovani Reggio Calabria, che mi onoro di coordinare”.

“Sono orgoglioso di questo gruppo: vedere tanti giovani che si affacciano alla politica e che saranno la futura classe dirigente, non solo partitica ma anche dei territori, credo sia il risultato migliore per un coordinatore” dichiara l’On. Francesco Cannizzaro, deputato della Repubblica e responsabile nazionale per il Sud di Forza Italia, presente all’evento di chiusura della scuola.

“L’entusiasmo di questi giovani mi tranquillizza sulla prospettiva futura e al contempo ci stimola a fare sempre di più per la nostra terra: un vero e proprio progetto politico, a partire proprio dalla città di Reggio, che oggi dimostra di avere giovani politici capaci come Federico Milia, che grazie alla sua passione, al suo impegno quotidiano, è riuscito per il terzo anno consecutivo di questa iniziativa a disegnare assieme al partito le linee di questo progetto. Faremo di più: con questo entusiasmo, siamo pronti ad affrontare le sfide che verranno” conclude l’ On. Cannizzaro.