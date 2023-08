Organizzata dai ragazzi della Parrocchia di S. Ippolito Martire, con il coordinamento di Don Antonio Scordo, la sagra ha entusiasmato un nutrito numero di partecipanti , che hanno potuto degustare bruschette farcite con peperoni ,melanzane affettati misti, il tutto accompagnato dalla band “ I venti del Sud”.

“ll lodevole impegno e l’ entusiasmo dei giovani gioiesi ha coivolto partecipanti di ogni eta’ “

D’Agostino dichiara: ieri sera ho avuto la sensazione che ci sia finalmente una presa di coscienza, che parte dai giovani, i quali saranno la futura classe dirigente di questa comunità, vedevo nei loro occhi la gioia, la soddisfazione di aver potuto,con poco, creare un momento di condivisione di socialità, che in questa città manca, perché si presenta a compartimenti stagni, creando così, incomprensioni, intolleranze etc.

Un esempio, che deve fare riflettere, coloro i quali invece,continuano a creare divisioni e cercercano di inasprire gli animi, ad ogni occasione.

– ha dichiarato il vice Sindaco Dott.ssa Carmen Moliterno che di concerto con il consigliere comunale Raffaele D’Agostino D’ agostino ha presenziato all’evento – “ I giovani sono il futuro della societa’, ed i nostri ragazzi hanno dato grande prova di senso di appartenenza alla citta’ prodigandosi nella realizzazione di quella che, auspichiamo, sia stata la prima edizione di un appuntamento che certamente merita di essere calendarizzata annualmente come un’appuntamento culinario capace di rendere una fetta di pane una squisita prelibatezza .Un ringraziamento vaanch ai ragazzi di tutte le parrocchie cittadine.

In calendario ci sono diversi eventi ed attivita’ curate dai nostri giovani.

Grande apprezzamento anche per i centri estivi realizzati dai ragazzi della parrocchia di San Francesco.

Un ringraziamento sentito va anche alla Dott.ssa Ursida ed ai volontari della Croce Rossa Italiana presenti in tutti gli eventi estivi.

Abbiamo bisogno di sostenere i nostri giovani, affiancarli moralmente , guardare anche noi adulti con sguardo limpido il futuro attraverso i loro gli occhi.

La societa’ civile si esprime anche attraverso la condivisione del proprio tempo e le proprie energie per un obiettivo comune, quello della crescita sana della nostra amata citta’ “.