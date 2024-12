Stasera, 30 dicembre 2024, il Cinema Teatro Nuovo di Siderno ospiterà un evento straordinario: il Concerto di Fine Anno dell’Orchestra Sinfonica “La Nuova Verdi”. Un appuntamento imperdibile che ha già registrato il tutto esaurito, a testimonianza dell’entusiasmo e della qualità che contraddistinguono questa serata musicale.

L’Orchestra Sinfonica “La Nuova Verdi” è composta da musicisti professionisti di altissimo livello, che rappresentano un’eccellenza nel panorama musicale. A dirigere l’orchestra, due illustri maestri, Cettina Nicolosi e Andrea F. Calabrese, docenti di conservatorio noti per la loro straordinaria capacità artistica .

Ad arricchire ulteriormente la serata, le splendide voci del soprano Cristina Alviano e del tenore Davide Benigno, che interpreteranno brani celebri del repertorio lirico, regalando al pubblico un’esperienza musicale unica ed emozionante.

Non solo musica: la partecipazione delle scuole di danza locali aggiungerà un tocco visivo e coreografico all’evento, sottolineando la sinergia tra le arti e il territorio.

Con il tutto esaurito già annunciato, il Concerto di Fine Anno si conferma un appuntamento di grande prestigio e attesa, capace di coinvolgere appassionati e curiosi. Una serata che esalta la bellezza della musica e della cultura, chiudendo l’anno in grande stile.

Un plauso speciale va agli organizzatori, che hanno saputo valorizzare il talento e l’eccellenza artistica, rendendo questo evento un momento indimenticabile per la città di Siderno.