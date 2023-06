Di CLEMENTE CORVO

Alla presenza di decine di migliaia di persone si è conclusa ieri a Taurianova la manifestazione relativa alla quinta edizione dell’infiorata datata 2023. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Taurianova nel cuore con a capo il suo Presidente Nello Stranges, il vice presidente Pierluigi Melara insieme a tutti i magnifici ragazzi che compongono la Pro Loco e con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale in primis dal Sindaco Roy Biasi dall’assessore Massimo Grimaldi, ha avuto un successo strepitoso.

Migliaia di fiori per un totale di milioni di petali che circoscritti lungo il corso 24 Maggio di Taurianova hanno creato un vero tappeto artistico, veramente suggestivo ed incantevole.

I gruppi di infioratori edizione 2023 sotto la direzione artistica del maestro Corrado Roccaro sono stati i seguenti : APS Pro Loco Taurianova nel cuore presidente Nello stranges, Associazione Culturale noto presidente Valentina Mammana, Accademia maestri infioratori Genzano presidente Giampaolo Leuti, maestri infioratori Gerano responsabile Sebastiano Placidini, Accademia di Belle Arti Reggio Calabria responsabile Francesco Scialò, associazione Pro Loco Palmi responsabile Filomena Gambettola, associazione Pro Loco Antica Kaulon presidente Nella Sigilli, gruppo infioratori i mosaici responsabile Angela Gangemi, gruppo infioratori Gallico responsabile Antonietta Iorfida, gruppo infioratori Antheja responsabile Lina cutrupi, associazione HAlim Solarino Siracusa presidente Santina Inturrisi. La manifestazione quest’anno è stata dedicata La giovane Denise Galatà scomparsa tragicamente da qualche giorno. La stessa ha avuto il supporto della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria Del Comune di TAURIANOVA, dell’ente Pro Loco Italiane e di Calabria Straordinaria.

Main sponsor Natale Princi. Molte le autorità politiche presenti alla quinta edizione della manifestazione tra i quali i deputati della Camera Cannizzaro ed Aruzzolo, i Consiglieri Regionali Crinò, Cirillo, Girardi, la vicepresidente della Regione Giusi Princi, il Presidente della città degli Ulivi Zampogna. Presente alla manifestazione anche l’Assessore del Comune di Noto Massimo Prado a suggello del gemellaggio che si è venuto a creare tra il Comune di Noto arrivato ormai alla quarantaquattresima edizione dell’infiorata e quello di Taurianova. La manifestazione si è aperta con la preghiera di Benedizione da parte dei Parroci Don Pino Ciano, Don Cesare Di Leo, Don Vincenzo Feliciano.



La cerimonia di inaugurazione ed il taglio del nastro della quinta edizione dell’infiorata di Taurianova 2023 ha visto la partecipazione della madrina della manifestazione la Campionessa paraolimpica Enza Petrilli, insieme ai Familiari della sfortunata Denise ed ai rappresentanti istituzionali. Durante la cerimonia la banda musicale di Sant’Eufemia d’Aspromonte ha suonato l’inno NAZIONALE.

Alla manifestazione hanno partecipato gli sbandieratori del Palio del Principe di Bisignano. Consegna di una ceramica artistica creata per l’occasione dall’artista Vincenzo Ferraro è stata consegnata ai rappresentanti istituzionali presenti alla manifestazione lo stesso artista ha consegnato ceramiche artistiche anche ai rappresentanti degli infioratori partecipanti. Un bozzetto particolare è stato dedicato al progetto per il riconoscimento della candidatura al patrimonio dell’UNESCO del Tramonto sullo Stromboli. Grandi animazione anche per la gioia di tutti i bambini nel villaggio a Disneyland che ha avuto modo di far divertire tantissimi bambini con animazioni, giochi di gruppo, trucca bambini, gonfiabili, mascotte, gadget Popcorn e zucchero filato, Mimi, bolle giganti e palloncini con Tekla De Marco, tutto offerto gratuitamente dalla Pro Loco Taurianova nel cuore.

Tre giorni di spettacoli veramente suggestivi eccezionale é stato lo spettacolo che sta meravigliando il mondo intero, quello del carillon vivente DI SOLO ARTISTI ESCLUSIVI, una delle proposte artistiche più esclusive dell’ultimo decennio che ha caratterizzato eventi di grandissima importanza su scala mondiale. Vi è stata anche una degustazione gratuita della famosa STRUNCATURA. Grande interesse ha suscitato la mostra dei quadri degli Artisti Natalina fucile, Luciano tigani, Ambra miglioranzi, Eccezionale lo straordinario spettacolo delle Fontane Danzanti di Elisa Dominicis che per l’occasione ha presentato fantastiche novità mozzafiato. I fuochi pirotecnici hanno accompagnato i saluti finali e arrivederci alla sesta edizione dell’infiorata di Taurianova 2024 la manifestazione si è conclusa subito dopo con lo sballamento dell’infiorata con il disfacimento dei disegni attraverso una suggestiva corsa dei bambini sui bozzetti.



Complimenti a Nello Stranges a Piero Melara un vero binomio vincente per la città di Taurianova, insieme a tutti i ragazzi della Pro Loco.

Un plauso particolare al sindaco Roy Biasi all’assessore Massimo Grimaldi e a tutta l’amministrazione comunale di Taurianova per aver ancora una volta stupito non solo la piana di Gioia Tauro ma bensì tutta la Calabria visto la notevole quantità di persone arrivate da tutte le parti della Calabria con tantissimi pullman.

Questo è veramente spettacolo, questo è veramente cultura, Questo è veramente socialità, questa è aggregazione e questo è un modo di valorizzazione di un’intera città complimenti a tutti voi!