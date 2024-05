Sabato 18 maggio alle ore 18.00, presso l’Auditorium Chiesa della Santa Famiglia di Palmi, è andato in scena il musical “Sister Act”, a cura dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi.

Lo spettacolo è frutto di un lungo e appassionante percorso progettato in seno alle attività legate al P.N.R.R., “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” – “STARE INSIEME IN MODO ALTERNATIVO”. Dopo l’introduzione della Dirigente Scolastica prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, che ha generosamente sostenuto e accompagnato l’iniziativa per il suo alto valore in termini di formazione e socializzazione, le studentesse e gli studenti dell’Einaudi-Alvaro hanno dato vita a uno spettacolo coinvolgente, a tratti divertenti e a tratti commovente, ma sempre entusiasmante per un pubblico attento di docenti, genitori e studenti.

Tantissimi gli allievi dei vari indirizzi dell’Istituto che si sono avvicendati sul palco nel corso di tante riuscitissime scene: Zaira Iorianni; Chiara Pilello; Grace Masdea; Claudia Maffei; Alexander Petkov; Antonino Tripodi; Nadiia Oleksiuk; Paola Pirrottina; Chiara Garzo; Benedetta Trimarchi; Annamaria Pantano; Jasmin Melara; Chiara De Caria; Chiara Malagreca; Ouhama Kholoud; Francesco Mattia Cosentino; Raffaele Sciglitano; Pietro Lisciotto; Giuseppe Solano; Antonino Belvedere; Domenico Bruzzese.

Il successo del musical è stato reso possibile grazie al prezioso lavoro degli esperti: Matteo Spadafora (recitazione), Vittoria Guarracino (coreografia), Francesco Dattola (canto), Antonio Condello (composizione), Federica Sorace (scenografia). Fondamentale anche il lavoro dei docenti tutor: Celeste Ielo, Ilaria Esposito, Cecilia Malgeri, Domenica Asciutto, Amelia Lamanna, Angela Valensise, Maria Teresa Messina, Lilly Sgrò, Celestina la Capria; e dei componenti del team di progetto: Domenica Bagalà, Silvana Ottavia Morgante, Riccardo Rossetti, Rosa Maria Stillitano, Antonio Maio, Lilly Sgrò, Maria Dinaro. E, naturalmente, il lavoro di coordinamento e di supporto della DS prof.ssa Eva Raffaella Nicolò e della DSGA avv. Carmela Cambareri.

Un pomeriggio di grande soddisfazione per tutta la comunità scolastica dell’Einaudi-Alvaro, che ha rappresentato il coronamento di un percorso da ripetere in futuro.