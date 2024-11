Grande successo a Bruxelles per l’evento organizzato dall’eurodeputata Giusi Princi

Princi “L’intelligenza artificiale sia strumento per contrastare la violenza di genere, lavoriamo su iniziativa legislativa”

Grande successo a Bruxelles per l’evento “Intelligenza Artificiale per il cambiamento: combattere la violenza di genere con l’innovazione”, fortemente voluto e organizzato dall’eurodeputata Giusi Princi per il gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE). Il convegno, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico, ha rappresentato un importante momento di confronto tra eurodeputati, accademici ed esperti nazionali e internazionali sul ruolo innovativo dell’Intelligenza Artificiale (IA) come strumento per contrastare la violenza di genere. Presenti all’evento tanti europarlamentari di varie provenienze politiche che si sono resi disponibili a collaborare con l’eurodeputata Princi per avviare un’iniziativa legislativa, con l’obiettivo di colmare il gap normativo attualmente esistente in materia nell’Unione Europea.

Il convegno, che si è svolto nella sala Spaak 5B1 della sede del Parlamento europeo, ha anticipato la Settimana europea per l’Uguaglianza di Genere ed è stato organizzato in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia. All’incontro erano presenti anche rappresentanti di Confindustria, Alleati per le Start-Up, Microsoft, Meta e lo European Women Lobby. Tanti anche i cittadini calabresi che hanno partecipato al convegno, tra cui rappresentanti del mondo culturale, dirigenziale e associativo della regione.

“Il fenomeno della violenza di genere – ha spiegato Princi – è una piaga sociale su cui dobbiamo fortemente intervenire. In Europa una donna su tre ha subito una forma di violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita e anche in Italia questa percentuale è purtroppo in linea con la media europea. Un dramma che impone di agire: occorre utilizzare ogni mezzo, ogni innovazione, per contrastare tali violenze. L’Intelligenza Artificiale può e deve diventare uno strumento di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza di genere. L’IA – ha continuato Princi – porta con sé sfide ma anche straordinarie opportunità. Sta a noi scegliere se utilizzare queste risorse per costruire un’Europa più sicura, più equa, dove le pari opportunità, la prevenzione della violenza sulle donne e la tutela delle vittime siano assolute priorità. Serve una legislazione forte e chiara. L’Atto sull’Intelligenza Artificiale e la Direttiva sulla violenza domestica – ha aggiunto Princi – presentano ancora lacune: manca un riconoscimento chiaro della tecnologia come strumento di prevenzione e di tutela per le vittime. È proprio questo il vuoto normativo che vogliamo colmare. Con il convegno di oggi abbiamo tracciato la strada e siamo già al lavoro per sanare questo gap con un’iniziativa legislativa, per meglio collegare le opportunità del digitale con la necessità di prevenire la violenza di genere”. In particolare, l’eurodeputata intende affrontare la lacuna relativa alla violenza di genere, derivante dalla mancanza di riferimenti specifici nell’Atto sull’Intelligenza Artificiale e dalla centralità limitata conferita all’IA nella direttiva sulla violenza domestica, che si concentra solo sulla cyber violenza e sulle immagini digitalmente alterate. L’iniziativa si propone di creare un quadro normativo più robusto e completo, in grado di tutelare le vittime e prevenire tali forme di violenza.