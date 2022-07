Giornata di grande solidarietà a Taurianova all’insegna dell’accoglienza e della solidarietà, un segno bello e nobile, come una “necessità pressante” per dirla alla Kant.

Stamattina in presenza del sindaco di Taurianova Roy Biasi, dell’assessore regionale Tilde Minasi e della giunta con l’assessore alla delega all’immigrazione Maria Fedele, è stata consegnata la casa a tre migranti che vivevano nella baraccopoli di Contrada Russo. Issa, Alliou e Abdulaye, potranno vivere sotto un tetto dalle fondamenta di dignità e tolleranza nel rispetto della condizione umana.

L’abitazione di proprietà della famiglia Laganà-Cannizzaro, grazie ai voucher messi a disposizione dal Comune di Taurianova nell’ambito del progetto “Agenzia Sociale per l’abitare”, ha consentito di un “inserimento abitativo” nei confronti di chi prima viveva ai margini e senza alcuna condizione di igiene e soprattutto di dignità umana.

“Nessun uomo è inutile, se allevia il peso di qualcun altro” ed è stato questo lo spirito della famiglia Laganà, rendere disponibile un’abitazione per una straordinaria utilità grande quanto la vita stessa.

Nel suo intervento il sindaco Roy Biasi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e sollecitando a chi ha delle case abbandonate, a renderle disponibile per questo progetto di integrazione e che per tale iniziativa ci sarebbero ancora 60 mila euro di voucher.

Grande è stata la gioia dei tre migranti appena entrati nell’abitazione che d’ora in poi sarà la loro dimora. Così come sono stati veri e sentiti i complimenti dell’assessore Minasi per questa lodevole iniziativa.

D’altronde la “solidarietà e un’utopia necessaria” e ad essa dovrà seguire in maniera indispensabile la virtù della tolleranza.

