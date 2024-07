Una grande soddisfazione per l’arbitro polistenese FAZZARI VINCENZO che è stato chiamato dal 1 al 4 agosto a dirigere la finalissima scudetto di beach soccer in quel di Ostia (RM). Dove si disputeranno le finali Nazionali di beach. Grandissima la soddisfazione per il buon arbitro Fazzari che negli ultimi mesi arbitrando in tutta l’Italia partite di grande livello sta portando grandi risultati nell’associazione Aics e sport in toour.

In bocca al lupo per questa esperienza nella sabbia