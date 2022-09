Otto feriti e già tutti dimessi, il bilancio di un incidente stradale accaduto a San Giovanni In Fiore nella notte tra sabato e domenica. Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Punto con alla guida un giovane ha finito la sua corsa contro il chiosco di un locale della centralissima via Roma, fulcro della movida sangiovannese. L’auto è andata a sbattere contro alcune fioriere e nell’urto, uno dei tendoni di copertura dell’area esterna del locale stesso ha ceduto.