Una pagina bellissima nella storia della sanità nella piana di Gioia Tauro. La nascita di un comitato spontaneo di cittadini guidato da Valensise, Trimarchi, Cordiano e Nasso ha fatto una rivoluzione. all’ingresso dell’ospedale si sono presentati in centinaia, semplici cittadini, che hanno manifestato la loro rabbia contro chi ha governato l’Asp nella provincia di Reggio Calabria, provocando il disastro dell’ospedale di Polistena. La guerra assurda dell’ex commissario dell’Asp Gianluigi Scaffidi ha nei fatti portato alla chiusura dell’ospedale di Polistena. La guerra al primario della cardiologia Amodeo ha portato ad uno scontro totale con vari reparti della struttura sanitaria. Nella rete di Scaffidi, finiscono tutti i reparti sanitari. Fermare la terapia intensiva per mancanza di turnistica dei medici, un delitto imperdonabile. Senza la terapia intensiva si ferma tutto l’ospedale di Polistena. Marisa Valensise nella sua introduzione è stata chiarissima La politica deve trovare la soluzione per rilanciare l’ospedale spoke, diversamente siamo pronti alle barricate per aiutare la gente a curarsi nella propria area , senza i viaggi della speranza. Tutti i responsabili del comitato hanno preso la parola, da Trimarchi, Nasso e Cordiano.



Si sono succeduti sul palco da Don Pino Demasi, Cosentino, il sen. Auddino, Azzarà, il sindaco di Polistena Tripodi e tantissimi altri, alcuni raccontando la loro storia . Molto applaudito l’intervento del primario della cardiologia di Polistena Enzo Amodeo. Cinque minuti di applausi da parte del pubblico per sancire l’amore della gente verso il cardiologo amatissimo nella piana di Gioia Tauro per aver salvato la vita a tantissime persone. A Moderare l’iniziativa il direttore di Approdo Luigi Longo, finito sotto processo per avere difeso l’ospedale di polistena e la cardiologia guidata dal dott. Vincenzo Amodeo.