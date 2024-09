Il 2 settembre 2024, la Biblioteca Antonio Renda ha ospitato il vernissage della mostra personale di Rosario Sorrenti, intitolata “Atmosfere”. Inserito nel programma culturale di Taurianova Capitale del Libro 2024, l’evento è stato curato dalla Fondazione Cesare Berlingeri ETS, impegnata nella tutela e valorizzazione dell’opera del suo fondatore e nella promozione e diffusione dell’arte contemporanea.

La mostra, visibile fino al 9 ottobre 2024, propone un viaggio onirico attraverso le più recenti creazioni del giovane artista calabrese.

Durante il vernissage, il maestro Cesare Berlingeri ha osservato: “L’arte comporta un’immensa fatica che solo chi fa arte può comprendere. Il compito di un artista è creare ciò che non esiste.” Riguardo le opere di Sorrenti, Berlingeri ha aggiunto: “Le sue opere rappresentano una ricerca sull’immagine in cui, attraverso l’uso del monocromo, le figure si fondono nelle atmosfere nelle quali sono sommerse.”

Maria Fedele, assessore alla Cultura di Taurianova e direttore artistico di TClL 2024, ha commentato: “Taurianova Capitale del Libro può offrire ai giovani talenti calabresi un’importante visibilità, fungendo così da trampolino di lancio a livello nazionale. L’integrazione di eventi dedicati all’arte nel nostro programma culturale non solo arricchisce l’offerta culturale della città, ma permette anche di ampliare il dialogo tra diverse forme artistiche.”

Cristina Berlingeri, coordinatrice della mostra, ha espresso la volontà della Fondazione di continuare a supportare artisti emergenti di talento, dichiarando: “Siamo orgogliosi di collaborare con giovani creativi come Rosario Sorrenti. La Fondazione è inoltre impegnata a divulgare l’arte ai più piccoli, avvicinando le nuove generazioni a questo mondo attraverso laboratori e iniziative educative.”

Il vernissage ha offerto ai partecipanti l’opportunità di esplorare le opere di Sorrenti e di dialogare direttamente con l’artista, che ha condiviso le sue riflessioni sul percorso creativo che ha condotto alla realizzazione di “Atmosfere”. L’evento ha sottolineato l’importanza della cultura e dell’arte come elementi essenziali per la comunità.

Informazioni per il pubblico:

• Luogo: Biblioteca Antonio Renda, Corso XX Settembre 33, Taurianova

• Periodo: dal 3 settembre al 9 ottobre 2024

• Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 – 15.00/19.00

• Ingresso: Gratuito