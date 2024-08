Ultimi preparativi in corso, poi sarà tempo della XXIII Festa Nazionale dello Stocco. Domani 18 agosto Cittanova tornerà capitale dell’enogastronomia d’eccellenza e della grande musica italiana, in un teatro sotto le stelle ormai celebre in tutto il Sud Italia. Ospiti attesissimi, i Nomadi con il loro tour straordinario, unica data calabrese nel mese di agosto.

In queste ore la straordinaria macchina organizzativa messa in campo dall’Associazione Turistica “Pro Loco” e dall’Azienda Stocco&Stocco è al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’evento.

La manifestazione ha il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cittanova ed è riconosciuta e sostenuta dalla Tørrfisk fra Lofoten (lo stoccafisso della Isole Lofoten che ha ottenuto il sigillo di qualità IGP dall’Unione Europea).

Anche quest’anno due i concerti in programma: in viale Campanella si esibiranno i “Nomadi” (ore 22, ingresso libero) in piazza Calvario, invece, si ballerà sulle note di Cosimo Papandrea (ore 24, ingresso libero). Una notte di luci e musica, divertimento e cultura. Accanto alle note dei grandi artisti italiani, il contraltare dei sapori unici della grande cucina. Per la ventiduesima edizione il menù della Sagra (ore 19,30) proporrà piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione: antipasto di stocco crudo e frittellina; un primo piatto a base di stocco e ventricelle; due secondi piatti con stocco e baccalà.

Torna, dunque, uno dei momenti più attesi dell’estate calabrese: una kermesse costruita su un binomio consolidato, tra enogastronomia d’eccellenza e musica d’autore. Un percorso di bellezza e colori che coinvolgerà, ancora una volta, migliaia di persone: tra appassionati, turisti, curiosi.

Altri dettagli dell’evento: sul palco della Festa salirà anche il giovanissimo Michele Bruzzese, cantante di appena 11 anni originario di Melicucco che, nel 2023, ha incantato il pubblico del talent show “The Voice Kids” di Antonella Clerici. Ad allietare la Sagra, invece, la musica di Angelo Laganà e della sua fisarmonica.

La Festa, amata e attesa, è la cartolina più intensa che la Calabria possa spedire al mondo. Un’esperienza che diventa futuro e mette radici nell’identità di un popolo desideroso di ritrovarsi attorno ai suoi valori più autentici. Perché lo stoccafisso è oggi tradizione e innovazione, evento e quotidianità, intimità della famiglia e kermesse partecipata.