DI CLEMENTE CORVO

Grande attesa a Mileto per il debutto odierno del circo INTERNAZIONALE DONNA ORFEI della Famiglia MEDINI. Era ormai da ben undici anni che un circo di fama Internazionale mancava nella città di Mileto. Già dal momento dell’arrivo della carovana del circo in città C’è stato un flusso notevolissimo di persone che sono accorse per vedere, Non solo la grandiosità del complesso, ma anche il parco zoo, dove veramente ci sono tantissimi animali, Ben nove leoni, cinque tigri, tigre Bianca, leoni bianchi, dromedari, Lama, cavalli, Cavallini Pony, gli animali della fattoria e tanti altri animali che si possono visitare all’interno del grandioso zoo.

La direzione del circo presenterà uno spettacolo con artisti di fama Internazionale, molti di loro hanno partecipato al Festival Internazionale del circo.

Lo stesso è arrivato in città, grazie alla disponibilità del Sindaco avvocato, Salvatore Fortunato Giordano e di tutta la sua amministrazione.

Lo spettacolo tanto voluto è stato organizzato dal nostro piazzista Clemente Corvo. Nel frattempo ieri tutti gli artisti si sono recati a rendere omaggio con un loro saluto a MAMMA NATUZZA . La direzione del circo che è molto vicina alle associazioni che operano quotidianamente nel sociale ha organizzato per sabato alle ore 17, 00 un invito per tutti loro.

Domenica 30 maggio alle ore 12,15 sarà celebrata una Santa Messa all’interno del circo con la presenza di tutti gli Artisti , messa che sarà celebrata dal Parroco Don Domenico Di Carlo, A tal proposito la direzione del circo invita tutta la città a partecipare con loro.

Giorno Primo Maggio sarà ospite della direzione, il Vescovo di Mileto Sua Eccellenza Monsignor Attilio Nostro, che tra i tanti impegni, sarà presente per un saluto ed una sua benedizione a tutto il personale del circo. Intanto questa sera nello spettacolo delle ore 21, 00 ospite della direzione del circo Donna Orfei, sarà presente l’intera Giunta cittadina con a capo il Sindaco, per un ringraziamento pubblico che la direzione intende fare a tutti loro per la grande vicinanza e collaborazione ricevuta. Il circo sarà presente a Mileto dal giorno 28 APRILE al 2 MAGGIO, con SPETTACOLI nei giorni feriali alle ore 17, 30 ore 21, 00, nei giorni festivi e prefestivi SPETTACOLI ore 17, 00 e 19, 30, il circo é posizionato in via Nazionale 18 altezza campo sportivo.

Per Mileto e zone limitrofe saranno veramente dei giorni indimenticabili, per un evento che possiamo definirlo, veramente un evento storico!