Grande attesa a Cittanova per l’esordio della squadra giallorossa nel campionato 2023/2024, che vedrà impegnata l’A.S.D. Cittanova Calcio contro il pericoloso Scalea.

La società guidata dall’avv. Guido Contestabile ha allestito un gruppo di livello assoluto che affronterà la stagione con la chiara intenzione di effettuare il salto di categoria.

La squadra diretta da Graziano Nocera, premiato quale miglior allenatore dello scorso campionato di Eccellenza, ha già suscitato l’entusiasmo dei tifosi e sollecitato la passione di tutti gli sportivi.

Un ambiente sano, quello cittanovese, che intende fare fronte comune davanti ad eventuali difficoltà che dovessero insorgere lungo il cammino che dovrà riportare Cittanova ai vertici del calcio calabrese.

L’incontro di domani, come tutti gli esordi, nasconde qualche insidia sia per il valore dell’avversario che per qualche assenza tra le fila giallorosse.

Mister Nocera si è comunque dichiarato fiducioso di poter sopperire alle assenze grazie alla profondità della rosa che il Direttore Condemi è riuscito sapientemente a costruire, in sintonia con la dirigenza.

Non mancano i presupposti perché domani al Morreale – Proto, dalle ore 15,30, si possa assistere ad una bella giornata di sport, colorata possibilmente di giallorosso.