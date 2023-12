Grande affermazione della Scuola Secondaria di I grado “F. Pentimalli” di Gioia Tauro, alle “PIAZIADI” sport e non solo, tenutasi a Palmi il 19 cm.

La scuola “F. Pentimalli” (unica in Calabria ad indirizzo sportivo), di cui è dirigente scolastico il prof. Domenico Pirrotta, ha ottenuto un 3° posto nella classifica generale tra tutti gli I.C. che hanno presentato oltre 400 alunni.

In particolare, nelle varie specialità, sotto la guida impeccabile dei proff. di Scienze Motorie e Sportive Andrea Sofia e di Lingua Inglese Simona Marra, si sono distinti per i risultati ottenuti gli alunni.

Carlotta Saverino 1° class. Gare di velocità (60mt)

Orsen Oleksiuk 1 class. Gare di velocità (60mt)

Mattia Agostino 2° class. lancio del VORTEX

Aurora D’Agostino 1° class. Giochi linguistici in inglese

Nota di merito sportivo anche per tutti gli altri alunni che hanno realizzato un alto punteggio nel getto del peso, nel salto in lungo e nel tiro con l’arco, sia maschile che femminile.



Prezioso il contributo dell’insegnante Santa Barone di Scienze Motorie e Daniela Anastasi di Sostegno, che sono stati di supporto durante lo svolgimento della competizione.