Si svolgerà alla Villa Romana di Casignana il 24 agosto alle ore 21:30 il Gran Galà Lirico con l’importante presenza dell’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da cettina Nicolosi e la partecipazione straordinaria del baritono Vincenzo Nizzardo. Serata prevista all’interno del Dialog Festival “senza confini”, evento che ha l’obiettivo di celebrare la “forza e il potere del dialogo” strumento di vitale importanza nelle relazioni, opportunità vera per conoscere in modo autentico l’altro.

Nizzardo, baritono ormai affermato nei teatri italiani e internazionali, non ha mai nascosto le sue origini calabresi e la sua voce ha riscosso grande successo già dal periodo degli studi in Conservatorio, per poi risuonare su tantissimi palcoscenici: dal Comunale di Bologna al Regio di Torino, dal San Carlo di Napoli a La Fenice di Venezia, al Liceu di Barcellona, oltre a Trieste, Como e Montecarlo. “Sono felice di potermi esibire a pochi chilometri da dove sono nato e in una splendida cornice. Vengo da tanti anni di enormi sacrifici, tra soddisfazioni e duro lavoro. La verità è che ho dedicato al canto gran parte della mia adolescenza, togliendo tempo anche al divertimento.

Ma il mondo della lirica mi ha accolto a braccia aperte e mi sono sentito subito a mio agio, apprezzato e valorizzato. Grazie alla mia famiglia che mi ha sempre supportato”. Queste le parole del baritono Vincenzo Nizzardo, ormai conosciuto ed apprezzato a livello nazionale. “Lo studio e i sacrifici – prosegue il baritono – continuano ancora oggi.

La lirica richiede un impegno continuo perché non si smette mai di studiare e di imparare. Non è stato certamente un percorso semplice quello che mi ha portato ad esibirmi in tutta Italia. La mia passione e la mia perseveranza sono state ripagate quando i primi importanti lavorativi mi hanno confermato che i sacrifici non erano vani. Consiglio ai giovani che si avvicinano a questo ambito musicale di non mollare alle prime avversità ma di proseguire per cercare con ogni mezzo di capire se è la strada giusta”.​ “Vi aspetto sabato 24 agosto – conclude Vincenzo Nizzardo – a Casignana dove insieme all’Orchestra Filarmonica della Calabria, a partire dalle 21:30, cercheremo di regalarvi emozioni musicali e trasmettere la nostra passione per la musica”.