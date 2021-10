Gp Usa, Perez comanda FP2 davanti a Norris e Hamilton

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sergio Perez comanda la seconda sessione delle prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula. Sul circuito di Austin, il messicano della Red Bull firma il miglior tempo del pomeriggio americano in 1’34″946 davanti a Lando Norris (McLaren, +0″257) e Lewis Hamilton (Mercedes, +0″364). Alle spalle del campione del mondo in carica c’è il compagno di scuderia Valtteri Bottas, mentre Max Verstappen – nervosissimo nei confronti del rivale Hamilton, etichettato come ‘idiotà e a cui ha anche mostrato il dito medio – è ottavo e circondato dalle due Ferrari di Charles Leclerc (settimo) e Carlos Sainz (nono). Appuntamento alle 20 italiane di sabato per l’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche.

