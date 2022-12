Governo Schifani approva finanziaria, la manovra passa all’Ars

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo approvato la manovra finanziaria in giunta”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione dell’Ulivo della Pace, in piazza del Parlamento a Palermo.

“Si tratta di una manovra asciutta – ha aggiunto – che prevede tra le tante misure sgravi contributivi per le aziende che assumono. Aumentiamo le borse di studio per gli specializzandi, ci sono più fondi per i Comuni per arruolare tecnici necessari per la progettazione ed evitare quindi che si perdano i fondi comunitari – ha spiegato il governatore -. Mi sono battuto perchè la manovra contenesse primi segnali concreti. Stiamo facendo di tutto per una svolta concreta e dare sostegno ai siciliani. La nostra missione è dedicarci ai cittadini. A me sta a cuore il popolo siciliano senza se e senza ma”, ha concluso Schifani.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).