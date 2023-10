Governo, Meloni “Nessun problema con Salvini e Tajani”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è quello di dare un segnale di compattezza, confermare questa compattezza anche approvando la legge di bilancio in tempi rapidi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel punto stampa al termine del vertice europeo a Bruxelles.“I rapporti tra governo e Mediaset sono i rapporti che ci sono con una grande azienda italiana: una cosa è raccontare se ci sono dei problemi una cosa è tentare di crearli. Non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi con Salvini, nè tra me e Tajani, non ci sono problemi con Mediaset. C’è un clima generale sereno e poi lo dimostreranno i fatti, quando dobbiamo decidere: decidiamo e andiamo avanti. Tutte le mattine sento Salvini e Tajani e ci divertiamo parecchio a leggere la rassegna stampa”, ha aggiunto.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).