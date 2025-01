Il nuovo Coordinamento R.S.U. composto da NurSind, Cisl FP e Nursing UP ha mantenuto la promessa: i Dipendenti del G.O.M. B.M.M. potranno partecipare al Bando per i DEP (Differenziali Economici di Professionalità, ex PEO o “fasce”).

Una delibera del 31 Dicembre, ultimo giorno utile per non perdere questo beneficio per l’annualità 2024, consente infatti la possibilità dei dipendenti di concorrere per poter ambire ad una maggiorazione del proprio stipendio tabellare.

Il nuovo Coordinamento R.S.U. (NurSind, Cisl FP e Nursing UP) costituitosi per superare la stagnazione dovuta all’immobilismo del precedente Coordinamento composto da FIALS, UIL e CGIL che non aveva apportato alcun beneficio alle tasche dei lavoratori, aveva esordito con una promessa: quella di riuscire ad ottenere benefici economici e di carriera per le lavoratrici ed i lavoratori del G.O.M. B.M.M., e così è stato.

Il mese scorso erano già stati pubblicati i bandi per i concorsi interni per le Funzioni Organizzative (ex Caposala) e per gli Incarichi Professionali (ex Posizioni Organizzative), che sono strumenti che garantiscono la governance dell’assistenza e danno accesso ad importanti benefici economici per chi li consegue, ma adesso, proprio nell’ultimo giorno utile, arrivano i DEP che consentiranno a “centinaia di dipendenti” di concorrere per vedersi aumentare il proprio stipendio in maniera stabile e definitiva.

Per questo successo desideriamo ringraziare la Direzione Generale ed Amministrativa con la quale si è avviato un dialogo costruttivo in un clima di proficua collaborazione votata a lavorare insieme per ottenere benefici per i lavoratori tutti. L’auspicio è che si possa continuare a dialogare e lavorare insieme per tutelare al massimo i Professionisti Sanitari che operano con quotidiana dedizione in un clima difficile e stressante. Alla luce dei tanti problemi come gli organici, le aggressioni, l’inadeguatezza dello stipendio rispetto alle reali competenze, i dipendenti del Comparto Sanità meritano Sindacati ed Aziende che collaborino per tutelare i reciproci interessi ed ottenere tutti i benefici consentiti dal CCNL al pari dei lavoratori delle altre Regioni.

Il nuovo Coordinamento RSU si continuerà ad impegnare nel quotidiano per vigilare sulla tutela dei Lavoratori ottenendo risultati e benefici concreti.

CISL FP NURSING UP NURSIND Coordinatore RSU

Vincenzo Sera* Roberto Cetina* Vincenzo Marrari* Stefano Siclari*