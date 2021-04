La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria intende chiarire che il VaxDay dei giorni 24 e 25 aprile riguarda un aumento dei posti disponibili per la prenotazione delle vaccinazioni sulla piattaforma informatica di Poste. Pertanto, al fine di non creare assembramenti e confusione presso il Centro Vaccinale del G.O.M., si prega di non presentarsi al centro senza prenotazione.

Le persone non prenotate non saranno vaccinate.

Si rammenta che il Centro osserva i seguenti orari: 8.00 14.00 – 15.00 19.00.