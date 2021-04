Non è più possibile gestire il ciclo dei rifiuti mettendo toppe temporanee e trovando soluzioni di comodo, l’emergenza è tale se circoscritta ad un breve lasso di tempo, quando si cronicizza come nel nostro caso diventa Tragedia.Il nostro territorio si trova tra il martello e l’incudine: da una parte mini-discariche abusive, causate dal ritardo ed i problemi con i conferimenti, che deturpano le nostre città scatenando un rischio sanitario non indifferente; dall’altro il continuo tentativo di rattoppare la situazione costruendo discariche ed appoggiandosi ad ecomostri come il sedicente termovalorizzatore.Mancano le risorse umane e finanziarie per avviare un processo di raccolta differenziata che funzioni? Ma che prezzo ha la nostra salute? Di questi giorni poi la notizia della costruzione di una nuova discarica nella località “La Zingara” di Melicuccà. Una soluzione che dovrebbe essere temporanea, e come tutte le soluzioni temporanee probabilmente diventerà realtà consolidata. In questo senso ci sentiamo di appoggiare in toto la battaglia dei cittadini di Palmi e tanti altri paesi limitrofi affinché questo ennesimo ecomostro non venga costruito.Il Recovery Fund, grosso finanziamento erogato principalmente per colmare il gap infrastrutturale ed economico tra Nord e Sud Italia, è una grossa occasione per prendere in carico la situazione ambientale e sanitaria della nostra Regione, pertanto invitiamo gli amministratori locali a prestare attenzione e lavorare affinché si risolva definitivamente il problema dei rifiuti, e si limiti sensibilmente l’impatto ambientale che quest’emergenza oramai cronicizzata sta causando sui nostri territori.Sull’argomento Francesco Catania portavoce GN Gioia Tauro: “

“I circoli di Gn Gioia Tauro e Rosarno si mobiliteranno per iniziare una campagna di sensibilizzazione proiettata alla salvaguardia dell’ambiente e dell’eco sistema.È arrivata l’ora di far risorgere la Calabria, basta soprusi.”Andrea Barbaro capo dipartimento ambiente provincia di RC insieme al portavoce cittadino GN di Rosarno Francesco Pellicanó ribadiscono:“ dobbiamo appropinquarci a rispettare la nostra Terra, vittima ormai da anni di ogni genere di soprusi. L’ambiente è un’argomento serio, guai a banalizzarlo.