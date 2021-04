C’è stata una grande partecipazione della comunità di gioventù nazionale Calabria alla riunione del Consiglio comunale di San Luca che ieri ha rivolto un ringraziamento istituzionale ai carabinieri per l’operazione che ha portato all’arresto in Portogallo del Boss Francesco Pelle, latitante da anni. Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia hanno voluto aderire ad una cerimonia istituzionale di grande valore simbolico. “L’ennesimo successo dell’Arma dei Carabinieri – ha affermato il presidente regionale di gioventù nazionale Calabria Giuseppe Vacalebre – che serve ad affermare la presenza dello Stato in un contesto ambientale in cui il contrasto alle organizzazioni criminali è particolarmente difficile. Operazioni delicate come quella condotta dai carabinieri, dimostrano la capacità e la professionalità delle nostre forze dell’ordine nonché la determinazione e l’impegno nell’individuare ed assicurare alla giustizia gli appartenenti alle organizzazioni malavitose, affermando la legalità e la sicurezza sul territorio. Ma è particolarmente importante il sostegno della comunità alle Forze dell’ordine, espressa con l’atto del Consiglio comunale. Un ringraziamento particolare va al consigliere comunale di San Luca Giuseppe Brugnano, che ci ha coinvolto in questa straordinaria iniziativa”.