Pierfrancesco Majorino, candidato presidente della Regione Lombardia per il centrosinistra e M5S nelle elezioni che si terranno nel weekend si è scusato per una gaffe clamorosa sulla Calabria fatta, come lui stesso riferisce, nel corso di una trasmissione televisiva.

Ci chiediamo come si possa anche solo pensare che sia adatto al ruolo di Presidente di Regione Lombardia, Una persona che manca di rispetto senza remore, che denigra senza neanche conoscere la terra e le persone di cui sta parlando, non sia una persona che ha i valori giusti per governare e assicurare un futuro ottimale ai cittadini.

Il candidato della sinistra, dimentica, che in Lombardia ci sono tantissimi Calabresi, tantissimi meridionali, che hanno fatto grande quella terra. E se oggi la Lombardia è la regione più produttiva del Paese, la locomotiva d’Italia , è anche grazie a chi ha lasciato la sua terra, i suoi affetti, le sue radici per farla diventare tale .

Nord e Sud sempre più lontani. Così l’Italia resta un’espressione geografica per la sinistra che finge di non fare differenze e con queste tali affermazioni viene invece smascherata.

Gioventù Nazionale Calabria