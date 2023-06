Di CLEMENTE CORVO

Pubblichiamo il comunicato ricevuto da parte dei due massimi responsabili

del tifo organizzato Gioiese, facente parte degli ” ULTRAS VIOLA 2001 “,

GIROLAMO CUTRÌ e SALVATORE MAIO

Viste le innumerevoli chiacchiere da bar che negli ultimi giorni stanno

interessando la nostra squadra da parte di pseudo tifosi viola, adesso ci

siamo rotti le scatole di tutto ciò.

Partendo dal presupposto che una squadra, in particolare quella della

propria città, la si ama sempre, non solo quando le cose vanno bene, o

quando vi è all’interno un amico o un parente, o quando lo si fa per

interessi personali.Tifare una squadra significa gioire e piangere insieme

, supportarla e non criticarla , sostenerla moralmente ed economicamente .

Purtroppo nel nostro paese queste cose non esistono.Siamo bravi a far

crollare tutto ciò che si costruisce con sacrificio, fatica, passione e

soldi in pochissimo tempo .Ora che la nostra città sta vivendo a distanza

di 10 anni un sogno, ovvero il sogno della serie D, cerchiamo di stare

vicino alla società che sta facendo sacrifici enormi, per poter costruire

un qualcosa di positivo per la città di Gioia Tauro, a partire dal

direttore Gino Ventra che si sta muovendo ed adoperando con tutte le sue

forze per far sì che tutto vada bene , considerando che si tratta di un

campionato importante a carattere nazionale e potrebbe portare un sacco di

benefici per il paese stesso .Solo a chi come noi ama la GIOIESE e la

segue

in tutte le categorie e in tutti i campi non la lascerà mai sola anche se

aveva moltissimi problemi come capitato negli anni precedenti quando

giocava in prima categoria o in promozione.Ricordiamo a tutti che la

GIOIESE rappresenta la città di Gioia Tauro, non come si dice in giro

prima

, seconda o terza squadra di Gioia. A breve , dopo aver effettuato l’

iscrizione nella massima serie dilettantistica , la società aprirà la

campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 per il campionato di serie

D,cerchiamo ognuno di noi che diciamo di sostenere, di amare la maglia

viola, di contribuire attraverso l’acquisto dell’abbonamento e andiamo

allo

stadio a tifare e non criticare i nostri ragazzi.

La GIOIESE non si discute…si ama….💜⚽🦅