Gli studenti del liceo De Nobili di Catanzaro piangono la scomparsa della cara Prof.ssa Angela Borrelli

Io l’ho conosciuta!

La pervenuta notizia della prematura perdita della professoressa Angela Borrelli,

ha avvolto i nostri visi di un manto di tristezza, ma di profonda gratitudine.

Gratitudine perché affrontò con immensa umanità e professionalità il mestiere di insegnante di sostegno, con la prerogativa di arricchire l’animo del suo alunno, e con grande maestria non farlo mai scoraggiare, ma altresì facendogli capire l’importanza e la bellezza del suo avvenire e nel frattempo riusciva ad essere solidale con tutto il resto della classe.

Come una feconda sorgente che sgorga inarrestabile, la professoressa riversò la sua intelligenza e passione nel cuore degli studenti, nutrendo le loro menti assetate di conoscenza come un infaticabile agricoltore, che con cura e dedizione immerse le piante nel fertile suolo dell’apprendimento.

Il nostro più grande rammarico è la paura che lei non sappia quanto ha contato per tutti noi e quanto ci manchi.

Condoglianze al marito Prof. Nicola Criscuolo e ai suoi familiari, riposi in pace professoressa Angela Borrelli.

Di Claudio Maria Ciacci