Per il terzo anno consecutivo, presso l’indirizzo musicale del liceo “G. Rechichichi” è stato organizzato il progetto Interplay – laboratorio di musica d’insieme jazz.

Il jazz, con la sua ricca storia, la sua complessità e la sua intrinseca natura improvvisativa, rappresenta uno stile musicale di fondamentale importanza per la formazione di qualsiasi studente di musica. Il laboratorio ha inteso offrire, agli studenti, la possibilità di esplorare le diverse sfaccettature di questo approccio musicale, dalla sua storia e dai suoi stili principali, fino all’analisi delle sue componenti fondamentali, come l’armonia, la melodia, il ritmo e l’improvvisazione. Attraverso la pratica e lo studio del jazz, gli studenti non solo sviluppano competenze musicali di alto livello, come la tecnica strumentale, l’abilità di lettura e di esecuzione, e l’orecchio musicale, ma anche abilità trasversali di grande valore, come la creatività, la capacità di ascolto, la collaborazione e il problem solving. Il laboratorio di musica jazz diventa così un’occasione per gli studenti di crescere come musicisti e come persone, imparando a confrontarsi con la complessità e l’imprevedibilità dell’improvvisazione, a gestire le proprie emozioni e a sviluppare una forte identità musicale. Il percorso di studi per quest’anno ha visto il laboratorio di musica d’insieme, guidato dal docente Ferruccio Messinese, affiancato dai moduli di: canto jazz – docente Antonietta Creazzo – basso jazz – docente Tommaso Pugliese – fiati jazz- docente Salvatore Agostino.

A conclusione di questo percorso laboratoriale è previsto un concerto finale secondo le seguenti date:

– 28 maggio 2024, ore 19

Sala consiliare, Cinquefrondi

– 15 giugno 2024, ore 19

Chiostro di S. Domenico, Lamezia Terme

– 16 giugno 2024, ore 18

Casa della Musica, Laureana di Borrello