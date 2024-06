Cari studenti,

a nome mio e dell’Amministrazione Comunale di Cittanova desidero rivolgervi un sincero in bocca al lupo per gli imminenti esami di maturità, tappa fondamentale del vostro percorso di studi.

Siate fiduciosi nelle vostre capacità e affrontate insieme ai vostri compagni di classe ogni prova con serenità e determinazione.

Gli esami che iniziano oggi sono un momento di straordinaria formazione, che ricorderete per sempre, contribuendo alla vostra crescita personale; qualunque sia l’esito, ricordate che il vostro valore non è determinato da un voto: gli esami di maturità sono solo l’inizio di un percorso che vi porterà a percorrere nuove strade ed a realizzare i vostri sogni.

Con l’augurio che possiate affrontare questa sfida con coraggio e che possiate ottenere i risultati desiderati, vi invio un caloroso abbraccio.

In bocca al lupo a tutti voi.