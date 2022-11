Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Polistena, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno posto in essere un’attività di controllo straordinario del territorio, nell’ambito del piano di azione nazionale e transnazionale “Focus ‘ndrangheta”, registrando importanti risultati.

Il dato più significativo è stato il rinvenimento e sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Nel Comune di Polistena, infatti, il cane dell’unità cinofila ha permesso di rinvenire dapprima 3 panetti di hashish, ben occultati all’interno di una legnaia aperta ed accessibile dalla pubblica via e, successivamente, sempre nella stessa zona, 2 buste di marijuana per un peso complessivo di 688 grammi occultata all’interno di una betoniera in disuso e di un’altra legnaia accessibile a chiunque.

La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe permesso di ricavare illecitamente la somma di circa 12.000 euro.

Durante un controllo domiciliare è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di 2,4 grammi ed il proprietario è stato segnalato all’autorità amministrativa per quanto di competenza.

Il dispositivo dispiegato, altresì, ha consentito di procedere al controllo di oltre 60 autoveicoli e 114 persone, nonché ha effettuato numerosi controlli del rispetto delle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito dell’attività di polizia amministrativa sono stati controllati due esercizi commerciali.

L’attività in argomento proseguirà con costanza in città ed in provincia.