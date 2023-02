Giuseppe SCULLARI (1903-1938)

– Lo scultore del legno –

Non sono andato fino in fondo

la morte mi colse

privandomi dell’abbraccio

prediletto dei miei pargoli.

Nacqui a Radicena

il 29 luglio del 1903

in vico Mileto sedici

da Vincenzo e Maria Stella Labate.

Scolpivo il legno

per innata propensione

costruivo marchingegni

intarsiavo materiali pregiati

in noce, palissandro e ciliegio

ai quali conferivo una struttura.

A Roma negli anni venti

frequentai la scuola artistica

del grande ebanista Bartoli

affinando la tecnica

e acquisendo il diploma.

A Firenze a 20 anni

all’Esposizione Nazionale d’Arte

per le opere esibite

vinsi la medaglia d’oro.

Avevo in mano

un raffinato, colto e complesso

mestiere d’arte.

Dopo una breve pausa triestina

rientrando nel mio borgo

mi accorsi in compagnia

di don Ciccio Sofia

della presenza di una ragazza

che di lì a poco impalmai:

Maria Maddalena Esposito

la figlia dell’amalfitano Gaetano.

Fui padre di cinque virgulti

l’ultimo dei quali

non vidi in vita.

Fui anche pittore e decoratore

aiutai il cugino di mia moglie

lo scultore Vincenzo Romeo Toscano

a realizzare i bassorilievi biblici

nella parrocchiale

di San Giuseppe a Radicena.

In una fredda mattinata di marzo

contrassi un’infezione ai polmoni

due interventi del cerusico Lo Cascio

mi strapparono il sospiro della vita.

All’arte affido in fin

davvero il nome mio

ora tra questo legno

della consunta bara

trafitta e piagata

come un corpo ferito

da un arcaico dolore

alleviato e custodito

dalla consolante presenza

dei miei trapassati amori

ai quali dalla antica sventura

ora mi lega

nella cripta di famiglia

lo sguardo confortatore.