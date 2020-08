Giuseppe Neri, “Ufficio postale di Melia, i cittadini devono sapere se riaprirà”

“Occorre capire i motivi della chiusura dell’Ufficio Postale di Melia” – è quanto dichiara il Consigliere regionale Giuseppe Neri. “Per quanto venga motivata la scelta con la necessità di adeguare l’edificio ad una condizione di agibilità, i cittadini devono sapere quando riaprirà l’ufficio postale di Melia, la cui chiusura rappresenta una disagiante privazione per gli utenti del territorio” – continua il Consigliere regionale di ‘Fratelli d’Italia’. “E’ legittimo per una comunità privata di un servizio essenziale, sapere se la chiusura abbia carattere momentaneo, nell’attesa di individuare un altro edificio idoneo ad ospitare la ‘succursale’, oppure si tratta di una chiusura definitiva, perché se così fosse, sarebbe una scelta assolutamente da rivedere, ed ovviamente improduttiva”. “L’assenza di un ufficio postale periferico e strategico per gli abitanti di Melia e della vallata, produrrebbe difficoltà oggettive e logistiche ai cittadini cui saranno sottratti quei servizi resi da un ufficio che è stato sempre molto frequentato e molto funzionale”.

“Pertanto – conclude Neri – sarà mia premura contattare la filiale di Reggio Calabria per avere delucidazioni, nell’immediato, sullo stato di cose”.