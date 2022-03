Non è rimasto inascoltato l’appello di tanti cittadini e associazioni rispetto alla decisione di ItaAirway di eliminare il volo giornaliero Reggio – Milano Linate. Il Presidente della Regione Roberto Occhiuto ha mantenuto l’impegno, e lo ha fatto con la tempestività che appartiene solo a chi ha la concreta volontà di cambiare le cose.

Infatti, dopo un’interlocuzione con la compagnia di bandiera, porta a casa un risultato importante per tanti cittadini della area metropolitana di Reggio Calabria, per i fuori sede e per i tanti professionisti che avrebbero subito enormi disagi per l’assenza di un collegamento giornaliero fondamentale per lo scalo reggino. Un impegno dunque, che va nella direzione di rilanciare fattivamente l’aeroporto reggino, coinvolgendo altre compagnie low cost e soprattutto lavorando all’abbattimento delle limitazioni che riguardano lo scalo; soluzione indispensabile per renderlo realmente competitivo.

Adesso, a Roberto Occhiuto, il compito di avviare una nuova stagione politica per Reggio Calabria. Fratelli d’Italia sarà al suo fianco con convinzione e lealtà, per aprire un nuovo corso nel quale, lo sforzo politico, non sia profuso nel difendere ciò che è consolidato, che appartiene a Reggio, alla sua storia e alla sua identità; bensì, sia proiettato in una programmazione strategica ambiziosa che garantisca finalmente, nel contesto regionale e nazionale, la centralità che merita la nostra città.