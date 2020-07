Inizia la nuova avventura del sindaco di Reggio Calabria in cerca della riconferma e da Ecolandia si parte per Palazzo San Giorgio.

Falcomatà presente sei liste civiche le quali dovrebbero contenere 192 candidati e sono: “Innamorarsi di Reggio”, “Primavera democratica”, “S’Intesi”, “Reset per Falcomatà”, “La svolta” e “Patto per il cambiamento”.

Adesso si attendono le liste con i partiti tradizionali tra i quali il Partito Democratico assente con in suoi big in questo appuntamento, nessuna traccia. Oltre anche a capire chi sarà della partita, ma soprattutto capire le potenzialità che avranno nel riempire le liste, nei fatti una difficoltà che stanno incontrando un po’ tutti.

Il sindaco della Città Metropolitana nel suo intervento ha rimarcato che “saranno premiati coerenza e impegno di chi vive la città con passione e la conosce in ogni suo particolare. Reggio non ha bisogno di invasori”.

Adesso attendiamo il resto della partita…

(GiLar)