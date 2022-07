Questo pomeriggio, alle ore 18.30, presso la Caserma “Fava e Garofalo”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, ha avuto luogo la cerimonia di Giuramento Solenne degli Allievi Carabinieri del 140° Corso formativo, intitolato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Carabiniere Alberto LA ROCCA – encomiabile figura del Fronte Clandestino di Resistenza dei Carabinieri.

Nella Piazza d’Armi della Scuola, gli Allievi, nella tradizionale uniforme storica, hanno prestato solenne Giuramento di fedeltà alla Patria, alle sue leggi e alle Istituzioni del Paese, dinanzi alla Bandiera d’Istituto – concessa alla Scuola di Reggio Calabria con D.P.R. del 3 gennaio 2004.

La cerimonia, che per la prima volta dopo la pandemia ha visto la partecipazione dei parenti degli Allievi, si è svolta alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo di Armata Riccardo Galletta, del Comandante della Legione Allievi Carabinieri, Generale di Divisione Carlo Cerrina, del Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dott. Paolo Brunetti, del Prefetto, dott. Massimo Mariani, dei vertici della Magistratura, nonché delle massime autorità militari e civili locali.

Ad allietare l’evento, la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”.

Nel corso della cerimonia, le autorità presenti hanno apposto gli Alamari a una rappresentanza di Allievi della Scuola, distintisi per particolari meriti scolastico/addestrativi. Il Comandante della Scuola Allievi, Col. Alessandro Magro, ed il Generale Cerrina, nel corso dei loro interventi hanno rimarcato l’importanza del giuramento, momento carico di emozione e significato, considerato il più significativo nella carriera di un militare, perché suggella una vera e propria scelta di vita, fatta di impegno, disciplina ed onore, per il bene comune e per la difesa e tutela dei cittadini.

La Scuola Allievi di Reggio Calabria, strutturalmente e logisticamente tra le più grandi d’Italia, ha oggi assunto un ruolo di fondamentale importanza nell’ Organizzazione Addestrativa dell’Arma, ponendosi come vero e proprio “polo d’eccellenza” nel Sud del Paese per la formazione.

Un ruolo, quello dell’Istituto militare di Reggio Calabria, sempre più centrale nell’ambito della formazione dei futuri operatori di polizia, nella loro duplice veste di tutori dell’ordine e militari delle FFAA, sensibili ed attenti alle istanze che provengono dalle varie parti del territorio nazionale ed internazionale.