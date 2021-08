Nella serata di martedì 3 agosto è giunta presso lo svincolo autostradale di Gioia Tauro la nuova statua lignea di Sant’Ippolito Martire. La statua è giunta da Ortisei dove è stata artisticamente confezionata presso un famosissimo laboratorio che confeziona Statue anche per il Vaticano. Ad accogliere la statua, il sindaco Aldo Alessio con il vicesindaco dott. Carmen Moliterno ed il consigliere di maggioranza Enzo Filippone, alla presenza del parroco don Antonio Scordo, presenti oltre alle forze dell’ordine, una nutrita rappresentanza di fedeli. Così come per volontà del parroco, La statua, seguendo il tragitto ha stazionato presso il comando dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, per poi sostare presso la parrocchia di San Gaetano Catanoso, dove il parroco don Giovan Battista Tillieri ha reso omaggio alla nuova statua. Successivamente, la statua ha stazionato presso il commissariato di polizia per recarsi a seguire presso la parrocchia di San Francesco di Paola accolta dal parroco uscente Don Pasquale Cristiani e dal nuovo Parroco da Don Natale Ioculano. Nuova sosta presso l’ospedale di Gioia Tauro, qui il parroco don Antonio Scordo si è così espresso ho trovato un ospedale vuoto e ho pregato affinché con l’intercessione del nostro patrono il polo ospedaliero possa assicurare ai cittadini gioiesi le prestazioni di cure adeguate alla tutela della Salute tornando alla efficienza dei decenni scorsi consentendo così ai cittadini di gioia e della Piana di trovare accoglienza per le problematiche, a seguire la statua collocata su un camion addobbato per la circostanza è transitata per le vie della città trovando balconi adornati e tantissimi fedeli affacciati o in strada che pur mantenendo le dovute cautele anti-covid ha omaggiato il patrono raffigurato nella nuova efige, che rispetto alla precedente risulta modernizzata, priva del Saraceno soccombente ai piedi del cavallo. Ulteriori tappe sono state effettuate presso la parrocchia di Maria Santissima di Porto Salvo dove ad accogliere il corteo col santo era presente il parroco don Giovanni Gentile. Subito dopo la statua con la delegazione al seguito ha fatto tappa presso la sede del comune omaggiato con un fascio di rose dal sindaco e da tutta la giunta. Il parroco don Antonio Scordo ha auspicato in tale circostanza uno sviluppo non solo spirituale ma di fraternità e di unione all’interno di una città che attualmente ha estremo bisogno dell’Unione di tutte le forze. Infine il corteo è giunto intorno alle ore 23 presso la Chiesa Matrice Dove la nuova statua troverà collocazione. Al termine della manifestazione il parroco don Antonio Scordo ha voluto evidenziare nella circostanza che la nuova statua è stata realizzata con il supporto economico dei cittadini, questo intervento si è reso necessario in quanto la precedente presentava all’interno del manufatto una enorme quantità di tarli che non ne permettevano un restauro utile per essere portata con sicurezza in processione. Il parroco si è fatto carico del relativo restauro e subito dopo la collocazione della Statua restaurata all’interno della chiesa di di Sant’Antonio, dove potrà continuare ad essere venerata. Questo passaggio attraverso tutte le parrocchie é stato un segnale forte , chiaro di aggregazione sociale della Città che deve ritrovare al più presto.

Clemente Corvo