di Luigi Longo

Oramai siamo all’assurdo, pur di soddisfare i propri reconditi miraggi riescono ad inventarsi qualsiasi bugia

Il commissario straordinario Scaffidi ( per poco) della sanità reggina chiede i danni al sottoscritto per aver difeso il primario Dott. Enzo Amodeo e sopratutto l’emodinamica nell’ospedale spoke cittadino.

Io invito tutti quanti a leggere le carte per farvi una opinione, su questa squallida vicenda di ridimensionamento di una struttura di cardiologia che negli ultimi tempi è diventata punto di riferimento dei cittadini della piana di Gioia Tauro.

Se si leggono le motivazioni ( vedi delibera 1051 del 11.11.2021 ) per le quali sono stati riaperti i termini del Concorso pubblico per l’affidamento d’incarico quinquennale di Direzione S.C. di Cardiologia e UTIC presso il Presidio Spoke di Polistena testualmente leggiamo: presa atto della nota con la quale il Commissario Straordinario e il Direttore Sanitario Aziendale richiedono la riapertura dei termini dell’avviso pubblico di che trattasi e la modifica del fabbisogno soggettivo e oggettivo con indicazione della eliminazione della parte riguardante “conoscenze o esperienze in emodinamica finalizzate ad organizzare e strutturare nel tempo la sezione di emodinamica” in quanto non risulta l’istituzione di una unità operativa di emodinamica NE’ LA RELATIVA PREVISIONE NELL’ATTO AZIENDALE- . NIENTE DI Più FALSO basta leggere il punto 5.9.3 dell’Atto Aziendale vigente approvato con D.C.A. n° 57/2017 e pubblicato sul BURC n° 33 del 11.04.2017 dove a pag 74 testualmente si legge: per migliorare i tempi di intervento nelle Sindromi Coronariche Acute (SCA) è prevista l’attivazione presso l’UTIC di Polistena dell’EMODINAMICA – DCA64/2016 e smi. –

Mi rivolgo al presidente della Regione Calabria e nuovo commissario della sanità calabrese Roberto Occhiuto, di occuparsi di questa strana situazione per non penalizzare la popolazione della piana di Gioia Tauro