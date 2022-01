Il Circolo PD “Francesco Vinci” di Cittanova esprime grande soddisfazione per l’elezione di Nicola Irto a segretario regionale del Partito Democratico e per la presenza negli organismi della direzione e dell’assemblea regionale di tre rappresentanti del circolo PD cittadino, Girolamo Demaria, membro di diritto nella qualità di componente della Commissione Regionale per il Congresso, assieme a Marianna Iorfida e Anselmo La Delfa.

Si tratta di un riconoscimento politico da parte del neo segretario Irto e del partito calabrese nei riguardi delle figure elette e di una realtà e di una presenza forte e qualificata, che testimonia l’impegno costante e la qualità dell’azione politica e amministrativa dei democratici cittanovesi a favore della propria comunità.

Tale testimonianza di fiducia rappresenta un ulteriore stimolo a fare di più e meglio per contribuire alla sfida appassionante di rigenerazione e rilancio del partito in Calabria e nella nostra provincia, che la figura autorevole e credibile di Nicola Irto alla guida del PD calabrese saprà interpretare e portare avanti.

Un segno importante, in questa direzione, è venuto anche dalle recenti adesioni di tante ragazze e ragazzi che per la prima volta hanno deciso di prendere la tessera del PD nel circolo di Cittanova. Presenze, queste, che sapranno apportare alla comunità democratica e all’attività politica cittadina uno sguardo nuovo, carico di freschezza di idee, di creatività, di slancio e di entusiasmo.

Da questa voglia di partecipazione si vuole e si deve ripartire per rendere più forte e continuo il contatto con i cittadini, a partire da quello con le nuove generazioni, moltiplicando le occasioni di confronto sulle tante questioni che riguardano le loro condizioni di vita.

Da tempo il circolo PD ha promosso nuove forze ed energie nell’ambito politico ed amministrativo. Occorre adesso procedere su questa strada, compiendo un ulteriore scatto in avanti sia dal punto di vista generazionale che dell’apertura a nuove figure e nuovi processi politici.

Facendo tesoro del valore che l’apporto di tante personalità ha dato e continua a dare attraverso la loro azione ed esperienza ed assicurando, nel contempo, di saper leggere e interpretare i fenomeni della nostra società complessa e in movimento e di saper agire in questo tempo in cui viviamo preparando il futuro.

Per il PD cittadino e per le forze e i soggetti che si riconoscono nelle tradizioni e nei valori democratici è arrivato il tempo del coraggio generoso e delle scelte, se si vuole continuare a rappresentare un punto di riferimento importante della vita politica e amministrativa, evitando di disperdere quanto costruito e realizzato, ed essere effettivamente all’altezza delle sfide che riguarderanno il futuro della nostra comunità ed il ruolo di Cittanova nell’ambito metropolitano e calabrese.