“Apprendo indiscrezioni secondo cui il consueto appuntamento sportivo del Giro D’Italia non passerebbe dalla Calabria. Nell’edizione 2023 infatti, nessuna tappa attraverserà i posti incantevoli della nostra amata terra. Qualora questa notizia venisse confermata si tratterebbe di una mancanza di rispetto verso una regione intera”. Lo afferma l’ex consigliere regionale della Calabria, Graziano Di Natale, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale, nel corso di una nota stampa che così prosegue: “E’ uno smacco. La Calabria è una terra fantastica, ricca di storia, dal grande patrimonio culturale e artistico. È paesaggisticamente tra le più belle dello stivale. L’assenza di tappe nella nostra regione – sottolinea – per l’edizione 2023 del Giro D’Italia, qualora confermata, rappresenterebbe un duro colpo all’immagine di una terra che non può essere riconducibile soltanto a vecchi stereotipi”. L’esponente politico dichiara: “C’è un territorio tutto da scoprire e da valorizzare, non da ignorare e boicottare. Non siamo zona di nessuno. Chiedo al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, di far valere le ragioni dei calabresi e, se necessario, di portare sui tavoli del Governo questa spiacevole situazione. Il Giro d’Italia non può ritenersi tale -conclude- senza mostrare a milioni di Italiani il Sud Italia e la Calabria”.